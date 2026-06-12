CARIM PECHE NO DESCARTA VOLVER A LA INTENDENCIA EN 2027: “QUIEN ESTUVO ALLÁ NUNCA DESCARTA LA POSIBILIDAD SI LA CIUDADANÍA LO COMPARTE”

El secretario de Gobierno de Chaco, oriundo de Sáenz Peña, habló sobre su función actual y el futuro político. “Un día en política es un siglo”, afirmó. Aseguró que el gobierno de Zdero está en la “segunda etapa” tras ordenar las cuentas y ahora busca traducir eso en mejoras para la gente.

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En los pasillos políticos ya suena su nombre para 2027. Consultado sobre la posibilidad de ser candidato a intendente de Sáenz Peña, el secretario de Gobierno de la provincia, Carim Peche, no cerró la puerta y marcó que “un día en política es un siglo”.

“Sí mira. Es adelantarse en el futuro. Yo creo que sí primero adelantarse claro que adelantarse en el tiempo sabe que un día en política es un siglo”, respondió Peche cuando le preguntaron por la “futurología” de 2027.

“Fuimos convocados para la segunda etapa”

El funcionario ubicó el momento actual del gobierno de Leandro Zdero. “Nosotros fuimos convocados indudablemente para la segunda etapa de nuestro gobierno. La primera etapa que fue ordenar las cosas públicas con transparencia, austeridad, tratar de arreglar el desaguesado que nos dejaron hace dieciséis años en una provincia totalmente quebrada, bueno lo que ya conocemos: piqueteros presos, bueno etcétera etcétera”.

Ahora, según Peche, viene la etapa de gestión: “Ahora viene la segunda etapa que ese orden se tiene que traducir en mejorías para el pueblo de Chaco. Entonces para esto fuimos convocados”.

Sáenz Peña: “Un alto honor” y “uno de los cargos más difíciles”

Sobre su ciudad natal, Peche fue claro. Fue intendente en dos oportunidades y valoró la experiencia. “Yo para mí es una opinión muy personal: a mí me honraron dos veces con ser intendente de Sáenz Peña que es un alto honor. Creo que es un cargo de los más difíciles en política porque lo vota la gente que lo vio nacer, crecer, caminar, desarrollarse como ser humano”.

Y dejó abierta la chance de volver: “Y quien estuvo allá en esa función nunca descarta la posibilidad de volver a ejercerla siempre y cuando la ciudadanía lo comparta”.

Con 2027 aún lejano, el secretario de Gobierno prefiere enfocarse en la gestión provincial. Pero su frase final marca que el escenario local de Sáenz Peña lo tendrá como nombre a tener en cuenta si la ciudadanía lo acompaña.

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