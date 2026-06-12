DESARROLLO HUMANO REFUERZA LA ASISTENCIA Y EL ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

El Ministerio de Desarrollo Humano del Chaco continúa fortaleciendo las acciones de asistencia integral destinadas a personas en situación de calle, mediante dispositivos de alojamiento, recorridas permanentes y equipos interdisciplinarios que trabajan en la contención, el acompañamiento y la restitución de derechos.

Las intervenciones incluyen asistencia social, abordaje psicosocial, capacitaciones en oficios y estrategias orientadas a promover la reinserción familiar y comunitaria de quienes atraviesan situaciones de extrema vulnerabilidad. La subsecretaria de Niñez, Adolescencia, Familia y Adultos Mayores, Gabriela Madzarevich, destacó que el Gobierno provincial mantiene un fuerte compromiso con los sectores más vulnerables, garantizando la atención integral y la articulación con distintas áreas del Estado para dar respuesta a las necesidades particulares de cada caso.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Humano, Diego Gutiérrez, recordó que las personas que requieran resguardo pueden acercarse a la sede de la cartera social, ubicada en Vedia 352 de Resistencia, donde profesionales especializados evalúan cada situación y coordinan las intervenciones correspondientes. También pueden concurrir directamente al Parador Nocturno, que funciona bajo un protocolo de admisión específico.

Además, se recordó que el ingreso a estos dispositivos es voluntario para las personas adultas y que la comunidad puede colaborar informando casos que requieran asistencia a los teléfonos 362-4337439 y 362-4336377, permitiendo así la rápida intervención de los equipos técnicos.

Red de alojamiento y contención

Para garantizar una respuesta inmediata y adecuada, la provincia cuenta con cuatro espacios de alojamiento en la ciudad de Resistencia:

* Parador Nocturno (Avenida San Martín 735).

* Centro de Inclusión Social II, destinado a población masculina (Fortín Alvarado 336).

* Centro de Inclusión Social III, también para población masculina (Santa Fe 461).

* Centro de Inclusión Social IV, destinado a mujeres y grupos familiares (Padre Cerqueira 1780).

Desde el Ministerio remarcaron que todas las acciones se desarrollan respetando la autonomía y la voluntad de las personas asistidas, priorizando siempre el consentimiento y la dignidad humana. A través de estas políticas públicas, el Gobierno provincial busca fortalecer la inclusión social, promoviendo herramientas de asistencia, acompañamiento y oportunidades para que las personas en situación de calle puedan reconstruir sus proyectos de vida.

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