PAMPA DEL INDIO: EL GOBIERNO PROVINCIAL REFUERZA LA ASISTENCIA EN TODOS LOS BARRIOS ANTE LA EMERGENCIA HÍDRICA
Ante el impacto de las fuertes lluvias pasadas, el Gobierno del Chaco mantiene un operativo sostenido en Pampa del Indio, con intervención directa en barrios y parajes para asistir a las familias damnificadas.
El concejal local Víctor Maidana resaltó el despliegue coordinado que se lleva adelante, con eje en el área de Desarrollo Humano y el programa Ñachec, que permiten una respuesta inmediata en el territorio.
“Acompañamos y damos respuestas en Santos López junto a grupos familiares”, señaló Maidana, quien además indicó que los recorridos continúan en distintos sectores de la localidad junto a la concejal Paola Novotny y equipos del gobierno provincial.
En la misma línea, Novotny subrayó el contacto permanente con los vecinos: “Estamos presentes en cada barrio, escuchando las necesidades y acercando soluciones concretas en medio de esta situación compleja”.
Además, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado: “La articulación nos permite actuar con rapidez y brindar contención a quienes más lo necesitan”.
Las autoridades coincidieron en que estas acciones responden a una directiva clara del gobernador Leandro Zdero, orientada a reforzar la asistencia en contextos de emergencia. “Vamos a continuar con este trabajo, coordinando esfuerzos y acompañando a cada familia afectada”, concluyó Maidana.
El operativo continúa en marcha con el objetivo de garantizar presencia estatal y respuestas concretas en toda la localidad.