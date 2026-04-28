Mar. Abr 28th, 2026

PAMPA DEL INDIO: EL GOBIERNO PROVINCIAL REFUERZA LA ASISTENCIA EN TODOS LOS BARRIOS ANTE LA EMERGENCIA HÍDRICA

por Redaccion J 1 hora atrás

Ante el impacto de las fuertes lluvias pasadas, el Gobierno del Chaco mantiene un operativo sostenido en Pampa del Indio, con intervención directa en barrios y parajes para asistir a las familias damnificadas.

El concejal local Víctor Maidana resaltó el despliegue coordinado que se lleva adelante, con eje en el área de Desarrollo Humano y el programa Ñachec, que permiten una respuesta inmediata en el territorio.
“Acompañamos y damos respuestas en Santos López junto a grupos familiares”, señaló Maidana, quien además indicó que los recorridos continúan en distintos sectores de la localidad junto a la concejal Paola Novotny y equipos del gobierno provincial.
En la misma línea, Novotny subrayó el contacto permanente con los vecinos: “Estamos presentes en cada barrio, escuchando las necesidades y acercando soluciones concretas en medio de esta situación compleja”.
Además, destacó la importancia del trabajo conjunto entre las distintas áreas del Estado: “La articulación nos permite actuar con rapidez y brindar contención a quienes más lo necesitan”.
Las autoridades coincidieron en que estas acciones responden a una directiva clara del gobernador Leandro Zdero, orientada a reforzar la asistencia en contextos de emergencia. “Vamos a continuar con este trabajo, coordinando esfuerzos y acompañando a cada familia afectada”, concluyó Maidana.
El operativo continúa en marcha con el objetivo de garantizar presencia estatal y respuestas concretas en toda la localidad.

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