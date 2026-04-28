CASO ROMERO: LIBERARON A LA MUJER QUE AYUDO A ESCAPAR A ESCALANTE Y LA FAMILIA REPUDIO LA DECISION

La liberación de una de las imputadas en el caso por el crimen de Jonathan Romero generó fuerte repercusión y un inmediato repudio por parte de la familia de la víctima, que cuestionó duramente la decisión judicial.

Se trata de M. S. S., de 23 años, quien había sido detenida la semana pasada junto a su pareja, M. E., ambos acusados de encubrimiento agravado por presuntamente haber ayudado a escapar a Damián Escalante , señalado como el autor del homicidio. Durante la siesta del lunes, la joven obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria, tras un pedido de su abogado defensor, Sebastián Vallejos, quien argumentó que la imputada tiene una hija de tres años.

La mujer deberá cumplir con una serie de restricciones: tiene prohibido acercarse a la familia de Romero y deberá presentarse diariamente en una comisaría.

Según la investigación, M. S. S. habría participado en la fuga de Escalante a bordo de una camioneta Toyota Hilux, luego de que este presuntamente asesinara a Jonathan Romero. La joven se había negado a declarar ante la Fiscalía el pasado 21 y continúa imputada en la causa. Mientras tanto, su pareja permanece detenido en la División de Investigaciones.

EL REPUDIO DE LA FAMILIA DE JONATHAN ROMERO

La decisión judicial desató un fuerte rechazo en el entorno de la víctima. Luis Romero, hermano de Jonathan, expresó su indignación y cuestionó el accionar de la Justicia. «Hay procesos de la causa que no entendemos y pedimos a Dios y a la Justicia que las cosas se hagan con el mayor profesionalismo posible, porque no estamos de acuerdo con esta decisión», sostuvo.

En un testimonio cargado de dolor, agregó: «Queremos justicia por quienes, de forma organizada, mataron como a un animal a mi hermano , dejándolo solo en la calle con cuatro balazos, desangrándose».

También fue contundente respecto a la liberación de la imputada: «No vamos a permitir la libertad de ninguno de los involucrados. Queremos que jueces y fiscales tomen medidas inteligentes y piensen en el dolor de mi familia. Pónganse un rato en nuestro lugar; yo tuve a mi hermano en mis brazos ya sin vida. Estamos consternados».

La familia de Jonathan Romero insiste en que todos los responsables del crimen deben responder ante la Justicia y reclama que no haya impunidad en el caso.