REMATAN IPHONES, AIRPODS Y PARLANTES A PRECIO BAJO, COMO SUMARTE A LA SUBASTA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó una nueva subasta online que se realizará el 21 de mayo a través del Banco Ciudad. El remate incluye celulares, auriculares, parlantes y otros dispositivos tecnológicos que provienen de la aduana y pueden adquirirse con precios más bajos que los habituales, bajo ciertas condiciones.

El catálogo incluye un iPhone 13, equipos de Xiaomi (entre ellos modelos Note 14 y C85) y celulares de marcas como Infinix y Realme. También aparecen auriculares AirPods sin abrir, un parlante inteligente Alexa de Amazon, dos TV Box y dos Smart Watch Ultra.

El atractivo principal es el precio base, que suele ubicarse por debajo del valor de mercado. Sin embargo, hay un dato no menor: los productos no fueron testeados. Se entregan tal como llegaron a la aduana, cerrados en caja y sin verificación de funcionamiento.

¿Cómo participar?: paso a paso

Quienes quieran ofertar deben registrarse en el portal de subastas del Banco Ciudad y validar su usuario. Luego, tienen que buscar la Subasta Nº 3781, donde figura el detalle de los lotes, imágenes y condiciones específicas.

Antes de ofertar, es obligatorio leer las bases legales de cada producto. El siguiente paso es constituir una caución, es decir, un depósito previo que funciona como garantía y cuyo monto varía según el lote.

Una vez acreditado ese pago, el sistema habilita al usuario para participar. El día del remate, las ofertas se realizan de manera online dentro del horario establecido.

Qué tener en cuenta antes de ofertar

El bajo precio puede ser tentador, pero la falta de control técnico implica un riesgo. No hay garantía de funcionamiento ni posibilidad de reclamo posterior, por lo que conviene revisar bien las condiciones antes de participar y definir un límite de oferta.