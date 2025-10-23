Jue. Oct 23rd, 2025

AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

Jueves 23 de octubre

📍 En Tres Isletas

9:00 Hs- Operativo de Abordaje Territorial.
Lugar: Hospital «Jorge O. Vázquez»
Contaremos con: Medicina general; Ecografía, Cardiología, Incluir Salud, Ginecología, Vacunas
(calendario, Qdenga, Covid 19, Antigripal), Obstetricia y Ñachec.

🟡 Por la tarde:

17.00 Hs- Entrega de Certificados, “Creando Capacidades Locales en Chaco”.
Lugar: Salón Obligado.

 

💪 Los esperamos‼️

