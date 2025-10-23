LA MUNICIPALIDAD DE JUAN JOSÉ CASTELLI ENTREGA INDUMENTARIA DE TRABAJO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

👉La Municipalidad de Juan José Castelli llevó adelante una nueva entrega de indumentaria laboral destinada al personal municipal, reafirmando el compromiso de la gestión con la mejora continua de las condiciones de trabajo y la prestación de servicios a la comunidad.

La provisión de indumentaria adecuada constituye una herramienta esencial para el desempeño de las tareas diarias en cada área municipal, fortaleciendo la seguridad, la identidad institucional y la atención al público.

Durante el acto, el intendente Pío Sander destacó:

“Desde el municipio realizamos un gran esfuerzo para cumplir con cada uno de los compromisos asumidos, considerando el complejo contexto económico que atraviesan la provincia y el país. Gracias a una administración ordenada y responsable, seguimos cumpliendo con nuestras obligaciones, garantizando el pago en término de los haberes y acompañando a nuestro personal, que con compromiso y dedicación sostiene el funcionamiento de los servicios municipales.”

Participaron de la entrega el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, el secretario general del gremio municipal Paulino Sánchez, y la Subsecretaria de Planificación, Ordenamiento Territorial y Proyectos Específicos Natalia Aguilar, junto al intendente.

En esta oportunidad se distribuyeron camisas, remeras, zapatos y borcegos, destinados a trabajadores de distintas dependencias municipales.

Relacionado