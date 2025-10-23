NUEVA VENTA DE MATERIAL RECICLABLE: EL MUNICIPIO CONTINÚA FORTALECIENDO EL TRABAJO AMBIENTAL

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Desde la Secretaría de Ambiente se concretó una nueva venta de material reciclable, como parte del trabajo sostenido que se realiza en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos (PTRSU). 🏭♻️

El operativo estuvo a cargo del coordinador del área, Daniel Nuske, y contó con la presencia del intendente Pío Sander y del secretario de Gobierno, Ismael Pablo Barnes. 👷‍♂️👔

Durante la visita, las autoridades recorrieron las instalaciones de la planta y se interiorizaron sobre el proceso de trabajo que se lleva adelante, destacando el compromiso del personal en las tareas de clasificación y recuperación de residuos. 👏🧤

El intendente Pío Sander remarcó la importancia del proceso de separación en origen y el reciclado, señalando que:

🗣️ “Cada mes se logran retirar de la ciudad miles de toneladas de basura, entre ellas cartón, latas de conserva y botellas plásticas descartables. Sacar este tipo de residuos de la vía pública no solo mejora la limpieza urbana, sino que también representa un gran aporte ambiental.” 🌱

En esta oportunidad, se logró concretar la venta de 20 toneladas de material reciclable, resultado del esfuerzo conjunto entre el municipio y la comunidad en la gestión integral de residuos.

