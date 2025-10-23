ENTREGA DE INDUMENTARIA Y EQUIPAMIENTO EN EL CENTRO DE GESTIÓN DEL BARRIO LA PAZ

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La Municipalidad de Juan José Castelli realizó una nueva entrega de indumentaria y equipamiento al personal del Centro de Gestión del Barrio La Paz, en el marco del acompañamiento permanente que el municipio brinda a sus distintas dependencias. 💪🏽🏛️

En la ocasión, la coordinadora del Centro de Gestión, Silvana Kloster, recibió la visita del intendente Pío Sander y del secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes, quienes hicieron entrega de indumentaria para el personal y concretaron un importante avance para el área: la adquisición de una motocarga y dos motoguadañas 🛻⚙️, herramientas que serán utilizadas para tareas de desmalezado y limpieza en instituciones y espacios públicos del barrio. 🌿🏫

Los elementos fueron recibidos con gran satisfacción por el equipo del Centro, ya que representan un recurso esencial para mejorar las condiciones laborales y optimizar los servicios que se brindan a la comunidad. 🙌🏽✨

El intendente Pío Sander destacó la dedicación del personal y expresó:

🗣️ “Valoramos el compromiso y el trabajo que realizan diariamente. Se nota el esfuerzo y los resultados en el barrio, con los espacios bien cuidados y el acompañamiento constante a las instituciones, especialmente al centro de salud y las escuelas.”

Por su parte, el secretario de Gobierno Ismael Pablo Barnes manifestó:

💬 “Agradecemos el compromiso de todo el personal. Esta es la forma de demostrar a la ciudad que tenemos un equipo que responde con responsabilidad y vocación de servicio. También quiero agradecer al intendente, que siempre está dispuesto a mejorar las condiciones de trabajo y fortalecer los servicios municipales.”

Relacionado