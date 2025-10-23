COMISARIA DECIMA METROPOLITANA: DETUVIERON A UN SUJETO INVOLUCRADO EN UN SUPUESTO ROBO A UN LOCAL DE HERRAMIENTAS SOBRE LA RUTA 11

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El trabajo coordinado entre las comisarías Decima y Basail permitió esclarecer el hecho y dar con el presunto autor del robo.



El ilícito se había registrado el pasado 17 de octubre en el local ubicado en el kilómetro 1006,2 de la Ruta Nacional N° 11. El damnificado, denuncio que desconocidos habían ingresado al lugar rompiendo un vidrio y sustraído varias herramientas, entre ellas taladros, amoladoras, mochilas y un maletín con una notebook. De esta manera, intervino el personal de la Comisaria Decima.

Mediante el análisis de las cámaras de seguridad, los uniformados pudieron obtener la descripción del autor, lo que permitió continuar con las tareas de búsqueda.

Este miércoles, tomaron conocimiento de que el sospechoso se dirigía hacia la localidad de Basail. De inmediato se solicitó colaboración a la comisaría de esa jurisdicción. Como resultado, patrullaron la zona y lograron atraparlo caminando por la Ruta 11, a la altura del kilómetro 960, con vestimenta coincidente con la registrada en los videos.

El sujeto fue identificado como un joven de 24 años, quien presentaba antecedentes y pedidos judiciales vigentes por distintos hechos.

Tras ser demorado, fue trasladado a la Comisaría Basail, donde se realizaron las diligencias de rigor. Por disposición de la Fiscalía en turno, dispuso que sea notificado en causa por Supuesto Robo.

