RESISTENCIA: DIVISIÓN PATRULLA PREVENTIVA: TRES DETENIDOS Y VARIOS ELEMENTOS RECUPERADOS

Los hechos fueron realizados en distintos procedimientos.



Efectivos de la División Patrulla Preventiva, dependiente del Centro Multiagencial de Emergencias 911, realizaron distintos procedimientos en la ciudad de Resistencia que culminaron con la aprehensión de tres personas y el secuestro de diversos elementos sustraídos.

El primer hecho ocurrió cerca de las 20:30, en la intersección de avenida Mac Lean y Ushuaia, donde los agentes demoraron a dos hombres de 23 y 34 años que intentaron robar un bolso. En el lugar, secuestró dos cinceles de carpintero, un cuchillo tipo de cocina, un teléfono celular Samsung y una motocicleta Motomel. Ambos fueron trasladados a Sanidad Policial y luego a la Comisaría Décimocuarta, por razones de jurisdicción.

Minutos después, a las 22:30, los uniformados patrullaban la zona de calle Julio Tort y Cuba, cuando fueron alertados por una mujer de 25 años que denunció el robo de su teléfono celular marca TCL. Tras recorrer el área, los agentes encontraron el dispositivo en un descampado de avenida Chaco y Cuba, arrojado por un sospechoso que logró huir entre la maleza. El teléfono fue recuperado y devuelto a su propietaria.

Finalmente, a las 22:45, otro equipo detuvo a un joven de 22 años, quien fue sorprendido mientras sustraía cables del tendido eléctrico en inmediaciones del barrio Sol de Esperanza. Fue trasladado a la División Medicina Legal y luego a la Comisaría Segunda Metropolitana, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes.

