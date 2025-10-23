EN EL MARCO DEL PLAN PARANÁ: LA POLICÍA DEL CHACO DESARTICULÓ DOS TRASLADOS DE DROGA EN LA RUTA 95

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Personal de la Dirección Antinarcóticos Interior, realizó este miércoles dos importantes procedimientos sobre la Ruta Nacional N° 95, en jurisdicción de Villa Ángela, que culminaron con el secuestro de cocaína, marihuana, dinero en efectivo, teléfonos celulares y la aprehensión de cuatro personas.



El primer operativo se desarrolló a las 16 de la tarde,cerca del cruce “La Negrita”, donde los agentes de la División Operaciones Drogas Interior Villa Ángela interceptaron un automóvil cuyos ocupantes intentaron descartar objetos hacia la banquina. Tras el registro, se hallaron más de 500 gramos de marihuana y 76 gramos de cocaína, además de dinero en efectivo y dos teléfonos celulares. Fueron detenidos dos hombres de 21 y 23 años.

Horas más tarde, en otro punto de la misma ruta, los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de un vehículo que evadió el control, siendo interceptado pocos metros después. Al registrarlo, encontraron casi un kilo de marihuana, junto con un teléfono celular y dinero en efectivo. En este procedimiento fueron aprehendidos dos hombres de 25 y 39 años.

En ambos operativos se contó con la colaboración del personal de la Comisaría La Tigra y de la División Microtráfico Sáenz Peña, quienes prestaron apoyo en las tareas de control e identificación.

Estas acciones se desarrollan en el marco del Plan Paraná, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que busca fortalecer los controles en los corredores estratégicos del país y combatir el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado.

Relacionado