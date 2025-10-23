CRECE EL MISTERIO POR LA DESAPARICIÓN DE LOS JUBILADOS EN CHUBUT: HUELLAS Y UNA DENUNCIA, LAS NOVEDADES

La investigación por la desaparición de los jubilados Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) dio un giro clave en las últimas horas, luego de que los equipos de búsqueda detectaran huellas recientes en uno de los senderos de Pampa Salamanca, en la provincia de Chubut.El hallazgo, que no había sido registrado en operativos anteriores, renueva las esperanzas y orienta los rastrillajes hacia una zona de difícil acceso, caracterizada por su geografía escarpada y las condiciones climáticas adversas.

Las autoridades confirmaron que el operativo continuará este jueves, con cuadrículas de búsqueda que se extenderán por Pampa Salamanca y áreas aledañas. Los equipos trabajan de manera coordinada, atentos a la posible aparición de nuevas huellas, restos de fogatas, señales de paso o registros en cámaras de seguridad que permitan reconstruir el recorrido de la pareja y de su vehículo.

El último registro certero de Kreder y Morales data del sábado 11 de octubre, cuando partieron desde Comodoro Rivadavia rumbo a Camarones. Según los datos relevados, el punto final conocido se ubica sobre la Ruta Provincial N°1, antes de que su camioneta Toyota Hilux fuera hallada encajada en el barro dentro del área de Cañadón Visser, en Rocas Coloradas.

El vehículo fue encontrado cerrado, sin signos de violencia ni desorden, y con dinero en su interior, un detalle que incrementa la confusión sobre las circunstancias en que desaparecieron. A esto se suma el enigma de que los teléfonos celulares de la pareja nunca fueron hallados, lo que impidió su rastreo por geolocalización.

DENUNCIA ANÓNIMA Y LAS HIPÓTESIS

En paralelo, una denuncia anónima recibida a través de la línea 134 sumó un nuevo elemento a la investigación. Según informó el ministro de Seguridad y Justicia de Chubut, Héctor Iturrioz, la llamada alertó sobre un presunto intento de robo ocurrido en la misma zona donde se halló la camioneta.

El denunciante relató que él también habría sido intimidado en Rocas Coloradas, aunque logró escapar, y sugirió que la pareja podría haber sido forzada a desviarse de la ruta para evitar un asalto.

A partir de estos nuevos elementos, las autoridades trabajan sobre tres hipótesis principales:

Un accidente, provocado por las difíciles condiciones del terreno. Una desorientación, considerando la extensión del área y la falta de señal en la zona. Un intento de robo, vinculado con la denuncia anónima y la posible intervención de terceros.

Mientras los operativos continúan y los investigadores analizan los nuevos indicios, la comunidad de Chubut sigue expectante ante la posibilidad de que las recientes huellas encontradas sean la clave para resolver el misterio que rodea la desaparición de Kreder y Morales.