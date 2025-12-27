SAMEEP DESMIENTE CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN LA ISLA DEL CERRITO: EL SERVICIO FUNCIONA CON NORMALIDAD LAS 24 HORAS

Autoridades de la empresa Sameep recorrieron y verificaron el sistema de agua potable en la Isla del Cerrito y confirmaron que la provisión del servicio es normal y funciona sin inconvenientes durante las 24 horas.

Las versiones sobre una supuesta contaminación surgieron luego de las intensas precipitaciones que provocaron el colapso de antiguas cloacas de la localidad, correspondientes a desagües del ex Leprosario, las cuales no forman parte del sistema cloacal de Sameep. Dichas instalaciones están actualmente bajo la órbita del Municipio y descargan los líquidos en una laguna adyacente, sin interferir de ninguna manera en el proceso de potabilización del agua.

En ese sentido, Sameep informó que el agua que se distribuye es potable y apta para el consumo humano, cumpliendo estrictamente con los parámetros de calidad establecidos por el Código Alimentario Argentino.

Tras la recorrida, el gerente general de Sameep, ingeniero Edgardo Altamirano, afirmó: “Se realizaron todos los controles necesarios en las instalaciones que posee la empresa en la Isla del Cerrito y verificamos que el servicio de agua potable es óptimo. De esta manera, llevamos tranquilidad a los usuarios de la localidad respecto a la calidad del agua distribuida”.

Altamirano agregó que “desde los laboratorios de la empresa se efectúan controles diarios para garantizar que el agua cumpla con todas las condiciones de calidad. Por ello, desmentimos categóricamente versiones malintencionadas que puedan surgir”.

Finalmente, el coordinador de Zona I de Sameep, Jonathan Roa, explicó que “los rumores sobre una posible contaminación se originaron a raíz del colapso del antiguo sistema cloacal, que está a cargo del municipio. Sin embargo, esta situación no guarda relación alguna con el abastecimiento de agua potable, que funciona con total normalidad las 24 horas”.

