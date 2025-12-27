RECUPERAN BIENES ROBADOS Y NOTIFICAN A UNA MUJER POR PRESUNTO ENCUBRIMIENTO

Un procedimiento policial permitió recuperar varios elementos sustraídos de una vivienda ubicada en un barrio privado. El hecho se encuentra vinculado a una causa por supuesto encubrimiento, con intervención de la Fiscalía Penal N° 2.

La denuncia fue realizada por el propietario del inmueble, un ciudadano de 40 años, quien informó que autores desconocidos habían sustraído diversos electrodomésticos, herramientas y vehículos de colección tipo juguete desde su casa de fin de semana, situada en el barrio privado localidad.

Por tal motivo, el personal del servicio externo de la comisaria Puerto Tirol, a partir de tareas investigativas y averiguaciones, fueron alertados de que los bienes denunciados estarían siendo ofrecidos a la venta en el barrio La Liguria de la ciudad de Resistencia. En consecuencia, se dirigieron a un domicilio de la calle Cigüeña, donde una mujer exhibió voluntariamente los elementos requeridos.

Entre los bienes recuperados se encuentran un microondas, silletas y varios automóviles de colección tipo juguete, los cuales fueron reconocidos en el lugar por el damnificado como de su propiedad. Ante esta situación, se labró el acta correspondiente y se procedió al secuestro formal de los elementos.

Por disposición del equipo fiscal en turno, la mujer de 48 años, fue notificada de las actuaciones en libertad por supuesto encubrimiento, mientras que los bienes recuperados fueron restituidos a su propietario.

La investigación continúa a fin de esclarecer completamente el hecho y determinar la participación de otras personas.

