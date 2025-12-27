EL GOBIERNO DESTACÓ LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026 Y LA LEY DE INOCENCIA FISCAL: «AHORRAR YA NO ES DELITO»

«La Oficina del Presidente celebra la aprobación en el Senado de la Nación de la Ley de Presupuesto 2026, el primero sin déficit fiscal en décadas, y de la Ley de Principio de Inocencia Fiscal, que blinda el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos», comienza el escrito.

Y remarcaron que se trata de «dos inconmensurables logros que fueron posibles gracias al incansable trabajo de la jefa de Bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, y a aquellos legisladores que acompañaron con su voto el plan económico que está sacando la Argentina adelante «, en torno a los senadores dialoguistas.

En este sentido, indicaron que «con la nueva Ley de Inocencia Fiscal los ciudadanos quedarán resguardados frente a cualquier administración que pretenda tratarlos como delincuentes por disponer de sus ahorros, y de todo intento de persecución estatal arbitraria por el fruto de su esfuerzo».

«Las modificaciones introducidas a la Ley de Procedimiento Fiscal, al Régimen Penal Tributario y la creación del Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias permiten que todos los argentinos de bien hagan uso pleno y libre del fruto de su trabajo, generando mayor dinamismo en la economía y contribuyendo al crecimiento sostenido del país», señalaron.