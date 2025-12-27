EL GOBIERNO DESTACÓ LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2026 Y LA LEY DE INOCENCIA FISCAL: «AHORRAR YA NO ES DELITO»
La gestión que conduce Javier Milei celebró lo ocurrido este viernes en el Senado y destacó los principales puntos de las normas que obtuvieron luz verde.
«Ahora, el Gobierno Nacional concentrará sus esfuerzos en combatir a narcotraficantes, terroristas y políticos corruptos, y no en perseguir a trabajadores, productores o pequeñas empresas; y gracias a esta ley, los futuros gobiernos deberán respetar este lineamiento», manifestaron.
Finalmente, concluyeron: «El presidente Javier G. Milei invita a todos los argentinos de bien a adherirse al Régimen Simplificado de Ganancias y a disponer libremente de sus ahorros. Esto es un antes y un después en nuestra historia, y una herramienta indispensable para hacer al país grande otra vez. En Argentina ahorrar ya no es delito«.