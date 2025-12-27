CASTELLI “AUDAZ ASALTO A MANO ARMADA EN EL VINAL: RÁPIDA INVESTIGACIÓN POLICIAL LOGRÓ LA APREHENSIÓN DE UNO DE LOS SOSPECHOSOS, EL GRINGO S.»”

Juan José Castelli – 26 de diciembre de 2025

Un violento hecho de inseguridad ocurrió en la tarde del jueves en el barrio El Vinal de la ciudad de Juan José Castelli, donde un joven fue víctima de un robo a mano armada, aunque afortunadamente sin resultar lesionado. Gracias a una rápida y eficaz labor investigativa, la Policía logró aprehender a uno de los presuntos autores del ilícito.

El hecho se registró alrededor de las 19:30 horas, cuando un joven de 19 años, empleado de una panadería, denunció ante personal de la Comisaría Segunda que fue interceptado por dos sujetos que se desplazaban a pie mientras transitaba por la zona de las ladrilleras, camino al paraje El Descanso.

Según consta en la denuncia, uno de los individuos extrajo un arma de fuego tipo revólver calibre .22, con la cual lo apuntaron y le exigieron la entrega de sus pertenencias. Los delincuentes se llevaron un teléfono celular, una mochila, una billetera y una suma aproximada de 20.000 pesos, para luego darse a la fuga en dirección al barrio Curishi.

Tras tomar conocimiento del hecho, personal de la División Investigaciones Complejas Interior Juan José Castelli inició de inmediato tareas investigativas, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad y averiguaciones en la zona. Como resultado de estas diligencias, se logró la aprehensión de uno de los presuntos autores, identificado como A.R.S., de 26 años, domiciliado en el paraje El Descanso.

Durante el procedimiento, se procedió además al secuestro de una gorra negra, prenda que estaría vinculada al hecho investigado. El aprehendido fue examinado por el médico policial y posteriormente notificado formalmente de su situación legal, quedando alojado en la Comisaría Segunda, a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “Supuesta Robo con Arma de Fuego (sin persona lesionada)”, con intervención de la Fiscalía de Investigación Penal N° 2, a cargo del Dr. Fabricio Calvo.

Desde la fuerza policial informaron que la investigación continúa en curso, con el objetivo de dar con el segundo implicado y recuperar los elementos sustraídos. Las actuaciones son coordinadas por la División Delitos Contra la Propiedad y el Departamento Investigaciones Complejas, bajo la supervisión de sus respectivas jefaturas.

