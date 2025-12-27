GOLPE MILLONARIO AL ESTUDIO JURÍDICO: AVANZA LA INVESTIGACIÓN Y SEÑALAN A UN DELINCUENTE REINCIDENTE

Resistencia – El Departamento de Investigaciones Complejas, a través de la División Delitos Contra la Propiedad, logró importantes avances en la causa por un robo millonario ocurrido días atrás en un estudio jurídico de la ciudad, donde fue sustraída una caja fuerte con 40 mil dólares estadounidenses.

El hecho damnificó al abogado Diego José Romero Villán (48), quien el pasado 23 de diciembre denunció la sustracción de una caja fuerte desde su oficina, ubicada en la zona del 1200, la cual contenía una importante suma de dinero en efectivo y documentación de relevancia.

A partir de la denuncia, personal especializado inició tareas investigativas exhaustivas, incluyendo el análisis minucioso de material fílmico recolectado en inmediaciones del lugar del hecho. Gracias a estas diligencias, los investigadores lograron identificar al presunto autor, señalado como Jeremías Aníbal Acevedo, alias “Tuli”, un individuo con amplios antecedentes delictivos.

Con las pruebas reunidas, se solicitó la intervención del Equipo Fiscal en turno, que otorgó las correspondientes órdenes de allanamiento. En la jornada del 26 de diciembre, alrededor de las 20 horas, se concretó un procedimiento en una vivienda ubicada en calle Gabardini Nº 202, propiedad de E.R.I. (56), madre del sospechoso.

Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron dos pares de guantes de lana color negro y un par de zapatillas del mismo color, elementos que coincidirían con la vestimenta utilizada por el autor al momento del robo, por lo que fueron incorporados como elementos de interés en la causa.

Asimismo, y conforme a los Decretos 398, 399 y 400/25, se realizaron allanamientos en domicilios de allegados al investigado, aunque en estos casos los resultados fueron negativos.

Las autoridades remarcaron que Acevedo no sería ajeno a otros hechos de similares características. El 14 de octubre, habría ingresado por el techo a la farmacia Farmar, ubicada sobre Avenida 25 de Mayo Nº 886, sustrayendo $112.000 en efectivo, un DVR y mercaderías varias. Posteriormente, el 30 de noviembre, habría perpetrado otro robo mediante el mismo modus operandi en una concesionaria situada en Donovan Nº 65, de donde sustrajo una notebook y un DVR.

Por estos antecedentes, el sospechoso fue aprehendido el 5 de diciembre y quedó detenido en ambas causas por “Supuesto Robo”, con intervención de la misma división policial. Sin embargo, según lo dispuesto por la fiscalía actuante, recuperó la libertad el 18 de diciembre, pocos días antes del robo al estudio jurídico.

