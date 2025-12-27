DIEGO SANTILLI Y MARTÍN MENEM, TRAS LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: «¿LA CALLE DÉFICIT? NO LA CONOCEMOS»

Acompañando una fotografía con Bullrich y Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior indicó: “Quiero subrayar la responsabilidad y el coraje de los”.

Finalmente, el funcionario aseguró: “Lamentamos que todavía hay una minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes. ¡Argentina va a ser grande nuevamente!”

La celebración de Martín Menem

En el mismo sentido y con la misma imagen fue Martín Menem, titular de la cámara baja, quien también celebró la aprobación del Presupuesto 2026, incluyendo un breve texto que hace referencia al “déficit”.

“La calle Déficit? Discúlpame, no la conocemos”, escribió el diputado riojano en X (ex Twitter), en alusión al “déficit cero” que, según el oficialismo, sostiene el proyecto convertido en ley por el Congreso.

Los senadores que votaron a favor del Presupuesto 2026

Los senadores que este viernes votaron a favor del proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno fueron los siguientes (por orden alfabético):