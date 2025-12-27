DIEGO SANTILLI Y MARTÍN MENEM, TRAS LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO: «¿LA CALLE DÉFICIT? NO LA CONOCEMOS»
El mensaje de Diego Santilli tras la aprobación del Presupuesto
“Por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias. Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente Javier Milei”, escribió Diego Santilli en redes sociales.
Finalmente, el funcionario aseguró: “Lamentamos que todavía hay una minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes. ¡Argentina va a ser grande nuevamente!”
La celebración de Martín Menem
En el mismo sentido y con la misma imagen fue Martín Menem, titular de la cámara baja, quien también celebró la aprobación del Presupuesto 2026, incluyendo un breve texto que hace referencia al “déficit”.
“La calle Déficit? Discúlpame, no la conocemos”, escribió el diputado riojano en X (ex Twitter), en alusión al “déficit cero” que, según el oficialismo, sostiene el proyecto convertido en ley por el Congreso.
Los senadores que votaron a favor del Presupuesto 2026
Los senadores que este viernes votaron a favor del proyecto de Presupuesto 2026 elaborado por el Gobierno fueron los siguientes (por orden alfabético):
- Maximiliano Abad (Buenos Aires, UCR-JxC)
- Bartolomé Abdala (San Luis, LLA)
- Romina Almeida (Entre Ríos, LLA)
- Carmen Álvarez Rivero (Córdoba, LLA)
- Guillermo Andrada (Catamarca, FdT)
- Carlos Arce (Misiones, IF)
- Ivanna Arrascaeta (San Luis, LLA)
- Ezequiel Atauche (Jujuy, LLA)
- Beatriz Ávila (Tucumán, JxC)
- Vilma Bedia (Jujuy, RF)
- Alberto Benegas Lynch (Entre Ríos, LLA)
- Patricia Bullrich (CABA, LLA)
- José María Carambia (Santa Cruz, AxSC)
- Pablo Cervi (Neuquén, LLA)
- Julieta Carroza (Neuquén, Neuquinidad)
- Agustín Coto (Tierra del Fuego, LLA)
- Andrea Cristina (Chubut, PRO-JxC)
- Carlos Espínola (Corrientes, FdT)
- Flavio Fama (Catamarca, UCR-JxC)
- Natalia Gadano (Santa Cruz, AxSC)
- Eduardo Galaretto (Santa Fe, UCR-JxC)
- Juan Cruz Godoy (Chaco, LLA)
- Enrique Goerling Lara (Misiones, PRO-JxC)
- Gonzalo Guzmán Coraita (Salta, LLA)
- María Victoria Huala (La Pampa, PRO-JxC)
- Luis Juez (Córdoba, FC-JxC)
- Mariana Juri (Mendoza, UCR-FCM)
- Daniel Kroneberger (La Pampa, UCR-JxC)
- Carolina Losada (Santa Fe, UCR-JxC)
- Nadia Márquez (Neuquén, LLA)
- Sandra Mendoza (Tucumán, FdT)
- María Carolina Moisés (Jujuy, UxP)
- Belén Monte de Oca (Tierra del Fuego, LLA)
- Agustín Monteverde (CABA, LLA)
- Bruno Olivera Lucero (San Juan, LLA)
- María Emilia Orozco (Salta, LLA)
- Juan Carlos Pagotto (La Rioja, LLA)
- Francisco Paoltroni (Formosa, LLA)
- Sonia Rojas Decut (Misiones, IF)
- Flavia Royón (Salta, PLS)
- Silvana Schneider (Chaco, LLA)
- Rodolfo Suárez (Mendoza, UCR-FCM)
- Edith Terenzi (Chubut, JxC)
- Mercedes Valenzuela (Corrientes, ECO-VC)
- Eduardo Vischi (Corrientes, ECO-VC)