HIJO DE TIZO TALABERA DETENIDO, SCUESTRAN MOTOCICLETA ROBADA

En la tarde del jueves 26 de diciembre, personal de la Dirección General de Investigaciones (DGI), junto a efectivos de la DPI y DETIM, pertenecientes a la División Enlace Operativo Metropolitano, secuestró una motocicleta que presentaba pedido de secuestro por una causa de supuesto robo a mano armada.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16:30 horas, en la intersección de avenida Obligado y pasaje Codutti, en la ciudad de Resistencia, mientras los agentes realizaban tareas investigativas en la zona.

Durante el operativo, los efectivos advirtieron el paso de un motociclista que circulaba en un rodado 110 cc carenado de color rojo, el cual no tenía colocada la llave de encendido. Ante esta situación, procedieron a detener su marcha e identificar al conductor como Fernando Raúl T., de 21 años, domiciliado en el barrio 17 de Octubre de esta ciudad, quien no registraba impedimentos legales al ser consultado en el sistema SIGEBI.

Al verificar los datos del vehículo, una Zanella ZB 110 cc, color rojo, sin dominio colocado y con motor N.º ZNNA00A041586, se constató que el mismo presentaba pedido de secuestro activo en una causa caratulada como “Supuesto Robo a Mano Armada”, expediente N.º 130/90-10127-E/25, con fecha del 24 de diciembre de 2025, a requerimiento de la Comisaría Quinta de Resistencia.

La motocicleta fue formalmente secuestrada y puesta a disposición de la autoridad judicial interviniente, continuándose con las actuaciones legales correspondientes.

