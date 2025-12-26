PICANTE CRUCE ENTRE DOS SENADORAS EN EL DEBATE POR EL PRESUPUESTO: «¡CALLÁTE, MAMARRACHO!»

acto seguido, López avanzó con una acusación directa contra Villarruel, a quien responsabilizó por un clima de autoritarismo dentro del Senado.

“Vengo a plantear una cuestión de privilegio contra la presidenta del cuerpo. Acá reina el autoritarismo de su parte y todo lo que pasó es su autoritarismo y su represalia por haber votado por los 30.000 desaparecidos”

, sostuvo, elevando el tono del debate y profundizando la tensión política en plena sesión.