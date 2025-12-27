IMPUTARON A «CHIQUI» TAPIA POR PRESUNTA RETENCIÓN INDEBIDA DE APORTES JUBILATORIOS EN LA AFA

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia, y al tesorero de la entidad, Pablo toviggino, por presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad madre del fútbol argentino.

La imputación fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante.

Se trata de la primera imputación formal contra Tapia y Toviggino en este expediente, que se encuentra en una etapa inicial.

Según la denuncia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años.

La acusación sostiene que la entidad habría retenido aportes y contribuciones a la seguridad social de empleados propios y de clubes del fútbol argentino, sin ingresarlos en los plazos establecidos por el Régimen Penal Tributario.

En su dictamen, el fiscal consideró responsable a Tapia por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Además, entendió que, debido a la magnitud económica de la AFA y los montos investigados, la pesquisa debe extenderse a otros integrantes de la comisión directiva, al estimar que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos.

La causa se originó a partir de una denuncia del área de Grandes Contribuyentes de la ARCA y podría avanzar con nuevas medidas procesales en caso de confirmarse los hechos investigados.