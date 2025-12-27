POCEADA CHAQUEÑA EXTRAORDINARIA: SORTEAN $600 MILLONES ESTE SÁBADO CON UN POZO GARANTIZADO

Lotería Chaqueña realizará este sábado 27 el sorteo de la Poceada Chaqueña Extraordinaria, con un pozo garantizado de 600 millones de pesos. El presidente del organismo, Lucas Apud Masin, destacó el crecimiento del juego y confirmó que la jugada se mantiene en mil pesos. El sorteo será a las 21, con captación habilitada hasta las 20.35 en toda la provincia.

En declaraciones a CIUDAD TV, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masin, confirmó que este sábado 27 se realizará el sorteo de la Poceada Chaqueña Extraordinaria, con un pozo garantizado de 600 millones de pesos, uno de los más importantes del año.

El sorteo tendrá lugar a las 21, en la sala de sorteos “Vicente Amores”, y podrá seguirse a través del streaming oficial de Lotería Chaqueña. La captación de jugadas estará habilitada hasta las 20.35 en todas las agencias y subagencias de la provincia.

Apud Masin destacó la gran expectativa que genera este sorteo especial y subrayó el crecimiento sostenido del juego. “Es un producto chaqueño que el público fue incorporando cada vez más. Los números muestran que la cantidad de tickets se incrementa mes a mes, y por eso quisimos cerrar el año con este pozo increíble”, señaló.

El titular del organismo remarcó que se trata de un sorteo extraordinario, independiente de los pozos habituales y no vinculado a vacantes anteriores. “El martes quedó vacante, pero este sábado el pozo está garantizado en 600 millones de pesos”, aclaró.

En cuanto al valor de la apuesta, confirmó que la jugada se mantiene en mil pesos, sin modificaciones, lo que consideró un punto clave para la buena aceptación del público. “Es el mismo valor de una jugada normal y eso es un plus. Mil pesos por la posibilidad de ganar un premio así es muy atractivo”, sostuvo.

Apud Masin explicó que el crecimiento de la Poceada también se vincula a su facilidad de juego. Para participar, se deben elegir cinco números del 0 al 99, con la opción de realizar una jugada automática. “Cuando los pozos son altos, se suma un público que no juega habitualmente, y eso lo hemos comprobado en cada pozo importante”, afirmó.

Balance positivo y fuerte impronta social

Durante la entrevista, el presidente de Lotería Chaqueña realizó además un balance del año, que calificó como “muy positivo”. Destacó especialmente las herramientas solidarias, como el Bono Benéfico y el DeporBingo, mediante las cuales se destinaron más de 740 millones de pesos a instituciones de bien público, clubes, asociaciones y fundaciones, lo que representó un crecimiento del 57% respecto al año anterior.

También resaltó el acompañamiento al deporte, la educación y la acción social, con obras de infraestructura deportiva en distintas localidades y la entrega de elementos deportivos a establecimientos educativos y centros de educación física.

Apud Masin subrayó el trabajo que viene realizando Lotería Chaqueña en la lucha contra el juego ilegal, con denuncias a plataformas clandestinas y campañas de concientización, especialmente para proteger a menores de edad. Recordó que en la provincia del Chaco la única plataforma legal de juego online es interbet.bet.ar.

Invitación a jugar

Finalmente, invitó a la comunidad a realizar sus jugadas con tiempo para evitar demoras de último momento. “La captación cierra a las 20.35 y a las 21 ya estamos sorteando. Pasen con tiempo por las agencias”, recomendó.

“La pregunta siempre es qué harías con 600 millones. La mayoría piensa primero en la casa propia, después en un auto, un viaje o reinvertir en un emprendimiento”, comentó Apud Masin, quien cerró con un mensaje de fin de año: “Les deseo mucha suerte a todos los chaqueños”.

