EL PRIMERO EN LA GESTIÓN DE MILEI EL SENADO APROBÓ EL PRESUPUESTO 2026

Tras una intensa sesión, el Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 por primera vez en la gestión del presidente Javier Milei .

La Cámara alta sancionó, con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención el Presupuesto 2026. Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) acompañaron al oficialismo.

La senadora de LLA, Patricia Bullrich, celebró la aprobación del Presupuesto: «Abróchense los cinturones porque va a haber más reformas, dijo @JMilei. Y hoy, un 26 de diciembre, sesionando para sacar el primer Presupuesto con déficit cero de la historia».