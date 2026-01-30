SAMEEP CULMINÓ LOS TRABAJOS EN EL PRIMER ACUEDUCTO Y EL SERVICIO SE RESTABLECE PROGRESIVAMENTE

**

*Las intervenciones se desarrollaron en el sector del Puente Río Negro, a la vera del río, y estuvieron a cargo de agentes del Departamento Acueductos, en el marco del plan permanente de mantenimiento preventivo y correctivo que impulsa la empresa para garantizar la continuidad y calidad del servicio.*

Desde horas tempranas de este jueves y hasta pasado el mediodía, la empresa SAMEEP llevó adelante trabajos de sellado de fugas en la cañería correspondiente a la línea del Primer Acueducto. Para la ejecución de estas tareas fue necesario interrumpir el bombeo desde la planta de Barranqueras, lo que provocó una disminución del servicio de agua potable en distintas localidades de la provincia. “Finalizados los trabajos, el servicio de agua potable se restablece de manera progresiva”, informó el gerente general de SAMEEP, Edgardo Altamirano, quien además destacó el compromiso del personal técnico que trabajó intensamente para reducir los tiempos de intervención.

Como consecuencia de estas tareas, se vieron afectadas de manera directa las localidades de Puerto Tirol, Puerto Bastiani, Colonia Popular, Lapachito, La Verde, La Escondida, Presidencia de la Plaza, Machagai y Quitilipi. En tanto, el impacto fue menor en Sáenz Peña, La Tigra, La Clotilde, San Bernardo, Villa Ángela, Coronel Du Graty y Santa Sylvina, ya que estas ciudades reciben aporte del Segundo Acueducto.

“Resaltamos la predisposición de los trabajadores, que se esforzaron para finalizar las tareas lo más rápido posible y restituir el servicio a los usuarios”, subrayó Altamirano. Asimismo, remarcó que “seguimos trabajando para brindar un servicio confiable, eficiente y sostenible, cumpliendo con el expreso pedido del presidente de SAMEEP, Nicolás Diez, de mejorar de manera continua la infraestructura hídrica del Chaco”.

Por su parte, el jefe del Departamento Acueductos, Germán Ojeda Silva, explicó que “una vez concluidos los trabajos de sellamiento de fugas, el servicio se normaliza de manera paulatina, recuperando la presión y el caudal habitual en las zonas alcanzadas por la intervención”.

