SECHEEP INTENSIFICA LOS OPERATIVOS CONTRA EL FRAUDE ELÉCTRICO EN RESISTENCIA

*En el marco del Plan Integral de Lucha Contra el Fraude Eléctrico y de fortalecimiento del sistema energético provincial, SECHEEP concretó nuevos operativos de control en la Chacra 137 de la ciudad de Resistencia, con el objetivo de detectar y eliminar conexiones irregulares, proteger la infraestructura eléctrica y garantizar un servicio más seguro, confiable y equitativo para todos los usuarios.

Las tareas fueron realizadas por cuadrillas técnicas y personal especializado de la empresa, quienes llevaron adelante inspecciones en distintos puntos del barrio, procediendo al retiro de enganches clandestinos que representaban un riesgo tanto para la seguridad de las personas como para la estabilidad del suministro eléctrico. Desde la empresa señalaron que estas conexiones ilegales provocan sobrecargas en la red, generan cortes de energía y pueden derivar en accidentes graves.

En paralelo a los operativos de control, Secheep avanza con obras de extensión y regularización de la red eléctrica en la zona, con el propósito de mejorar la calidad del servicio y brindar soluciones estructurales a los vecinos. Estas obras incluyen el tendido de nuevas líneas, la instalación de columnas y la adecuación del sistema para permitir futuras conexiones formales, en el marco de un servicio ordenado y seguro.

Desde la empresa remarcaron que la lucha contra el fraude eléctrico no tiene un fin punitivo, sino que forma parte de una política integral orientada a cuidar el sistema, promover el uso responsable de la energía y garantizar condiciones justas para quienes cumplen con sus obligaciones como usuarios.

Asimismo, se recordó que el fraude eléctrico no solo afecta a la empresa distribuidora, sino que impacta directamente en la calidad del servicio de toda la comunidad, incrementa los costos operativos y pone en riesgo vidas humanas. Por ello, Secheep continuará realizando controles en distintos puntos de la provincia, acompañados de obras e inversiones que permitan fortalecer la infraestructura eléctrica.

Finalmente, las autoridades de la empresa destacaron la importancia del trabajo conjunto con los vecinos y reafirmaron el compromiso de seguir avanzando en un sistema eléctrico más eficiente, seguro y sustentable, que acompañe el crecimiento de los barrios y mejore la calidad de vida de los chaqueños.

