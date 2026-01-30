ARGENTINA VOLVIO A NEGAR INFORMACION SOBRE EL ORO DEL BANCO CENTRAL DURANTE UNA AUDIENCIA EN NUEVA YORK

la Argentina volvió negarse a dar información sobre la situación y localización del oro del Banco Central (BCRA). En la audiencia celebrada este jueves ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por el juicio que se tramita en esa ciudad por la nacionalización de YPF

El pedido había sido formalizado por los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital, que volvieron a confrontar con los representantes argentinos en la audiencia de seguimiento presidida por la magistrada Loretta Preska.

Los demandantes, como se sabe, fueron beneficiados por un fallo por U$D16.000 millones y luego reclamaron sanciones y la declaración de desacato contra el Estado argentino, que hizo un pedido formal para suspender el proceso de “discovery” ordenado por el tribunal.

la audiencia sirvió para monitorear el avance del "discovery", etapa del proceso en la que las partes intercambian documentación o información relevante para el caso que desató la estatización del 51% de las acciones la petrolera nacional en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La Procuración del Tesoro de la Nación explicó que

La jueza de Nueva York Loretta Preska. Los argumentos argentinos para rechazar el pedido de Burford Capital En ese marco, la defensa argentina rechazó determinadas solicitudes de información por parte de los demandantes, al considerar que “resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se encuentran amparados por inmunidades soberanas”; como, por ejemplo, el destino del oro del Central, que por el momento es uno de los secretos mejor guardados del Gobierno.