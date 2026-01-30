ARGENTINA VOLVIO A NEGAR INFORMACION SOBRE EL ORO DEL BANCO CENTRAL DURANTE UNA AUDIENCIA EN NUEVA YORK
La defensa argentina consideró ante la jueza Preska que se trata de activos «activos que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se encuentran amparados por inmunidades soberanas”.
Los argumentos argentinos para rechazar el pedido de Burford Capital
En ese marco, la defensa argentina rechazó determinadas solicitudes de información por parte de los demandantes, al considerar que “resulta improcedente insistir en requerimientos de información sobre activos que, conforme al derecho interno y al derecho internacional, se encuentran amparados por inmunidades soberanas”; como, por ejemplo, el destino del oro del Central, que por el momento es uno de los secretos mejor guardados del Gobierno.
Y precisaron que “pretender que se requiera información al Banco Central sobre la locación de sus activos equivaldría a exigir que la Federal Reserve revele al Tesoro estadounidense la composición y localización de sus tenencias, algo claramente inadmisible en cualquier jurisdicción”.