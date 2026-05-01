EDUCACIÓN: ESTUDIANTES CHAQUEÑOS PROMETERÁN LEALTAD A LA CONSTITUCIÓN NACIONAL Y PROVINCIAL

En este 2026, la mayoría de las instituciones educativas llevará adelante los actos el lunes 4 de mayo, de acuerdo a la organización de cada establecimiento.

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Chaco recuerda que, con motivo del Día de la Constitución Nacional, que se conmemora el 1º de mayo, estudiantes de tercer año de escuelas secundarias y de primer año del ciclo superior de escuelas técnicas de toda la provincia realizarán la promesa de lealtad a las constituciones Nacional y Provincial. La actividad está establecida en el Calendario Escolar y, según la normativa vigente, debe concretarse el primer día hábil posterior al 1° de mayo, fecha que coincide con el feriado nacional por el Día del Trabajador.

Esta iniciativa se enmarca en la Ley Provincial Nº 3838-E, sancionada por la Cámara de Diputados del Chaco, que complementa y reglamenta la propuesta impulsada por la cartera educativa con el objetivo de fortalecer la formación ciudadana de los estudiantes y revalorizar los principios de la vida democrática.

De manera previa a los actos, los alumnos participan de instancias de trabajo en el aula donde reflexionan sobre la importancia cívica de este compromiso, promoviendo el conocimiento y respeto por los derechos y deberes consagrados en las Cartas Magnas.

Cabe recordar que el 1 de mayo de 1853, en el marco del Congreso General Constituyente reunido en Santa Fe, se sancionó la Constitución Nacional Argentina, estableciendo las bases para la organización del país como una nación unificada, republicana y federal, y garantizando los derechos fundamentales de sus ciudadanos.

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