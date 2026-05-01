PAMPA ALMIRÓN: SECUESTRARON DOS CARGAMENTOS DE MADERA NATIVA POR IRREGULARIDADES EN LA GUÍA FORESTAL

Intervino personal de la Comisaría de Pampa Almirón en un camino vecinal de la Colonia La Blanca.

En el marco de operativos de prevención de ilícitos rurales en la zona de Colonia La Blanca, efectivos de la Comisaría de Pampa Almirón interceptaron dos camiones que transportaban rollos de madera nativa. Tras la inspección, detectaron que la documentación presentada no coincidía con la trazabilidad real del producto.

El hecho ocurrió este miércoles alrededor de las 18:50, sobre la Ruta Provincial N° 48, a unos 8 kilómetros del casco urbano. En ese lugar, el personal policial detuvo la marcha de dos transportes de carga: un Ford Cargo 1722 y un Mercedes-Benz, ambos procedentes de Presidencia de la Plaza.

Al verificar las cargas, compuestas por especies de lapacho, urunday, timbó colorado y quebracho blanco, los agentes constataron que ambos conductores presentaron la misma guía forestal. Sin embargo, al analizar la trazabilidad, establecieron que la madera no provenía del predio declarado en el documento.

Intervención de la Dirección de Bosques

Personal de la Dirección de Bosques de General San Martín intervino en el procedimiento y procedió al secuestro de la madera. Los cuatro ocupantes de los vehículos fueron notificados por infracción a la Ley de Bosques N° 2079-R, específicamente por el transporte de productos forestales con guías pertenecientes a predios distintos a los declarados.

Finalmente, tras las diligencias correspondientes, los vehículos fueron entregados a sus propietarios en carácter de depositarios judiciales, mientras que la carga permanece a disposición del organismo de contralor ambiental.

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