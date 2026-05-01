CHARADAI SECUESTRAN MÁS DE 7 TONELADAS DE SEMILLA Y FARDOS DE ALFALFA POR FALTA DE DOCUMENTACION

Las intervenciones se llevaron a cabo hoy al medio día durante un operativo de control en zona rural.

Alrededor de las 12, efectivos de la Comisaría de Charadai secuestraron dos camiones que transportaban semilla de algodón y fardos de alfalfa sin la documentación correspondiente, en infracción a normativas vigentes de SENASA y ARCA.

El operativo se llevó a cabo sobre Ruta Provincial N° 13, a unos 26 kilómetros de la planta urbana, donde los agentes realizaban controles vehiculares e identificación de personas.

En primer lugar, interceptaron un camión con acoplado que transportaba semilla de algodón y alfalfa. Al solicitar la documentación, el conductor solo contaba con remitos parciales para una parte de la carga, pero les faltaba la documentación para acreditar la procedencia de más de 7.700 kilos de semilla de algodón.

Posteriormente, detuvieron otro camión que trasladaba aproximadamente 750 fardos de alfalfa, cuya documentación presentada se encontraba incompleta y vencida.

Ante estas irregularidades y tras consulta con personal del área de fiscalización agropecuaria de ARCA, se dispuso la retención y secuestro de ambos transportes y su carga.

Los camiones quedaron bajo custodia en la comisaría local hasta tanto se regularice la situación, mientras que los conductores fueron notificados de las correspondientes actas de infracción.

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