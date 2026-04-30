EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI OFICIALIZÓ EL PAGO DEL BONO DE $70 MIL PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS EN MAYO

La ANSES confirmó el refuerzo que alcanza también a beneficiarios de pensiones no contributivas y la PUAM. El pago se abonará de manera proporcional a beneficiarios previsionales que perciben haberes mínimos.

El Gobierno oficializó este miércoles el pago de un bono extraordinario de $70.000 en mayo para jubilados y pensionados que perciben haberes mínimos. En ese sentido, se espera que las jubilaciones se incrementen un 3,4%, de acuerdo con el dato de la inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

La medida, que fue confirmada esta madrugada mediante el Decreto 292/2026, publicado en el Boletín Oficial, busca reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables en un contexto de actualización mensual atada a la inflación.

En el texto oficial, se destaca que el beneficio alcanzará a titulares de jubilaciones contributivas, pensiones no contributivas y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), siempre que sus ingresos no superen el haber mínimo. También se incluye a prestaciones otorgadas bajo distintos regímenes previsionales y pensiones graciables administradas por el organismo.

En esa línea, el Ejecutivo justificó la decisión en la necesidad de acompañar la evolución del costo de vida. En esa línea, se prevé un incremento del 3,4% en las jubilaciones, en base al último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, correspondiente al mes de marzo, aunque resta su oficialización definitiva.

Con este esquema, la jubilación mínima pasará a ser de $393.174,10, y con el bono alcanzará un total de $463.174,10. En el caso de la PUAM, el haber base será de $314.539,28 y ascenderá a $384.539,28 con el refuerzo. Por su parte, las pensiones no contributivas por invalidez o vejez llegarán a $345.221,87 con el adicional incluido.

Relacionado