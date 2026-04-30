EL NBCH LANZÓ EL CICLO 2026 DE EDUCACIÓN FINANCIERA CON MÁS DE 100 ESTUDIANTES

El primer taller del año se llevó a cabo hoy en el auditorio de la Casa Central de la entidad bancaria, con la presencia de alumnos de la EES 138 “María Itatí Bronzuoli” de Ciervo Petiso, la EES 86 “Brigadier General Cornelio Saavedra” de Laguna Limpia, la EES 20 “Islas Malvinas” de Colonia Elisa y la EES 56 “Lucio Víctor Mansilla” de Capitán Solari.

Con la participación de más de 100 estudiantes de escuelas secundarias de distintas localidades de la provincia, el Nuevo Banco del Chaco (NBCH) dio inicio este jueves al ciclo 2026 del programa de Educación Financiera “Aprendiendo a Ahorrar”, una propuesta que se desarrolla en articulación con la Subsecretaría de Juventud, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano.

La apertura de la jornada estuvo encabezada por el presidente del NBCH, Livio Gutiérrez, junto a la directora Claudia Bernardis, el subsecretario de Juventud, Everest Jovanovich, y el equipo técnico encargado del programa, quienes acompañaron el desarrollo de actividades educativas, recreativas y lúdicas orientadas a fomentar el ahorro y el uso responsable del dinero.

“Es voluntad del Gobierno del Chaco y del NBCH formar a los jóvenes en herramientas financieras, algo que hoy resulta fundamental para desenvolverse en el mundo actual y proyectar un futuro con mayores oportunidades”, expresó Gutiérrez ante los estudiantes. Además, destacó el trabajo conjunto con la Subsecretaría de Juventud para acercar estos conocimientos a toda la provincia.

UNA EXPERIENCIA COMPLETA

Durante el taller, los estudiantes accedieron a contenidos prácticos sobre el funcionamiento del sistema financiero, incluyendo la apertura de cuentas bancarias, el uso de tarjetas de débito y la realización de operaciones digitales a través de la plataforma NBCH24 Online Banking.

Cada participante pudo realizar de manera simulada la apertura de una cuenta, activar la tarjeta de débito Chaco 24 en cajeros automáticos y familiarizarse con herramientas digitales para operar de forma ágil y segura.

Asimismo, se abordaron conceptos claves de ciberseguridad, con el objetivo de brindar herramientas para identificar y prevenir posibles fraudes, tanto en el uso de servicios financieros como en entornos digitales y redes sociales.

TAMBIÉN EN LA WEB

En el marco de esta iniciativa, el NBCH también puso en funcionamiento un nuevo espacio de Educación Financiera en su sitio web institucional, www.nbch.com.ar/educacion-financiera donde se ofrecen contenidos accesibles para toda la comunidad. Allí se pueden encontrar materiales sobre ahorro, elaboración de presupuestos, uso responsable del crédito y planificación financiera, entre otros temas fundamentales para fortalecer la economía cotidiana.

El programa “Aprendiendo a Ahorrar” continuará desarrollándose a lo largo del año en diferentes localidades, con el objetivo de promover la inclusión financiera y brindar herramientas concretas a jóvenes de toda la provincia.

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