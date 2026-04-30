PAMPA DEL INDIO: EL GOBIERNO PROVINCIAL COMENZÓ LAS OBRAS QUE CONECTARÁN EL SALADO Y EL GUAYCURÚ PARA BENEFICIAR A PRODUCTORES

En un hecho considerado histórico para la región, el Gobierno provincial comenzó en Pampa del Indio las obras de canalización y alcantarillado que permitirán conectar el riacho El Salado con el Guaycurú Grande, una intervención largamente esperada que apunta a mejorar el escurrimiento del agua y brindar alivio a productores afectados por anegamientos.

Los trabajos se desarrollan en las zonas de Campo Alemani y Colonia Mixta, y forman parte de una acción coordinada entre la Dirección de Vialidad Provincial (Delegación V), la Administración Provincial del Agua (APA), la Co.M.A.S N° 1, con su presidente Elbio Alexis Gamecho, la coordinación provincial del ProDeR (Programa de Desarrollo Rural) y el Consorcio Caminero local.

Durante una recorrida por el lugar, la concejal Paola Novotny destacó el valor de las gestiones realizadas junto a su par Víctor Maidana y el trabajo articulado con las instituciones involucradas. “Estas obras son el resultado de un trabajo sostenido en el tiempo. Hemos gestionado para llevar una solución concreta a esta zona productiva. Hoy vemos que empieza a hacerse realidad desde el gobierno provincial, un alivio muy necesario para nuestros productores”, expresó.

La intervención contempla la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado que permitirá el drenaje eficiente del agua desde el sistema hídrico del Salado hacia el Guaycurú Grande, optimizando la circulación y reduciendo el impacto de lluvias intensas en los campos.

Novotny también subrayó el acompañamiento del gobernador Leandro Zdero en la concreción de estas acciones: “Los productores venían reclamando soluciones y hoy comienzan a llegar respuestas concretas”, afirmó.

Desde el Departamento Libertador General San Martín remarcaron que Pampa del Indio forma parte de una planificación estratégica del Gobierno provincial, destacando la importancia de esta obra dentro de una política de fortalecimiento de la infraestructura rural.

La ejecución está a cargo de Vialidad Provincial junto al Consorcio Caminero local. Más allá de su impacto técnico, representa una señal clara de desarrollo, previsibilidad y acompañamiento estatal para una zona que durante años enfrentó dificultades ante cada evento climático.

Con máquinas en funcionamiento y avances visibles en el territorio, Pampa del Indio comienza a transitar un nuevo escenario, donde la infraestructura impulsa la producción y mejora la calidad de vida de las comunidades rurales.

Relacionado