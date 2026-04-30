SÁENZ PEÑA SECUESTRAN UNA BATERÍA DE AUTOMÓVIL DE DUDOSA PROCEDENCIA

El procedimiento se realizó en el marco del operativo “Patrullaje Motorizado Lince”.

El hecho ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada, cuando efectivos de la Comisaría Sexta realizaban recorridas preventivas por el barrio 112 Viviendas. En ese momento, al circular en el móvil policial, observaron a un hombre que llevaba a pie un objeto que les llamó la atención.

Al intentar identificarlo, el sujeto arrojó el elemento y salió corriendo, internándose en una zona de malezas, donde logró escapar.

En el lugar, los agentes secuestraron una batería de automóvil marca Bosch, de 12V, que había sido abandonada durante la huida. Luego, realizaron recorridas por la zona para tratar de identificar al individuo y establecer de dónde provenía el objeto, aunque sin resultados positivos.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones judiciales para determinar la procedencia de la batería.

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