CHARADAI: NUEVO OPERATIVO DE LA RED ESTRATÉGICA DE SALUD A MÁS DE 500 VECINOS

Este jueves, el Ministerio de Salud junto a la Secretaría de Asuntos Estratégicos llevaron adelante un nuevo operativo de la Red Estratégica de Salud (RES) en el hospital de Charadai, con el objetivo de fortalecer la presencia territorial y garantizar el acceso a la salud.

El megaoperativo permitió acercar a la población múltiples especialidades médicas, entre ellas obstetricia, tocoginecología, cardiología, pediatría, clínica médica y odontología, además de vacunación y controles orientados a la prevención y detección temprana de enfermedades.

Durante la jornada se atendió a 506 pacientes y se realizaron 903 prestaciones médicas, que incluyeron:

-32 aplicaciones de vacunas

-56 atenciones obstétricas

-20 consultas odontológicas

-48 consultas clínicas

-70 atenciones en pediatría

-80 consultas en cardiología

-80 acciones de enfermería

-40 test de VIH y VDRL

-80 ecografías.

El coordinador de la Red Estratégica de Salud, Gerardo Delgado, destacó que estos operativos implican un importante despliegue territorial para llegar a cada rincón de la provincia con servicios esenciales. “Se prioriza la prevención y la detección precoz de enfermedades, acercando diagnósticos por imagen, vacunas del calendario y atención en distintas especialidades”, señaló.

Por su parte, el subsecretario de Municipio, Marcelo Barrios, valoró la amplia participación de la comunidad. “Estamos muy contentos de llegar a Charadai y ver el impacto de estos operativos en el crecimiento y bienestar de la población”, expresó.

Además, remarcó el avance de obras viales en la zona, que mejorarán la conectividad. “El pavimento que une Charadai con la Ruta 11 es clave para fortalecer la integración y el desarrollo del sudoeste chaqueño”, afirmó.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con distintas áreas del Gobierno provincial y organismos como el IPRODICH y el programa Ñachec, consolidando una estrategia integral que busca acercar servicios, mejorar la calidad de vida y garantizar derechos en todo el territorio.

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