DEMORARON A UN HOMBRE ARMADO TRAS UNA INVESTIGACIÓN POR LESIONES CON ARMA DE FUEGO

El procedimiento se realizó en Villa Prosperidad

Efectivos de la División Enlace Operativo Metropolitana, realizaban averiguaciones sobre un hombre involucrado en un hecho con armas de fuego, en el que había ocasionado lesiones a una mujer. Anoche alrededor de las 22 supieron que el implicado merodeaba por el barrio Villa Prosperidad en varios grupos de trabajo se dirigieron al lugar.

Gracias a la información recabada en las calles obtuvieron información precisa sobre su apariencia y características físicas. Es así que luego de patrullajes por el barrio mencionado lo interceptaron cuando salía de un pasillo de la zona con una bolsa en su poder. Tras su identificación, se constató que llevaba un arma de fabricación casera, cartuchos calibre 12/70 y una vaina servida del mismo calibre. El sujeto de 31 años fue demorado y los elementos fueron secuestrados.

Finalmente fue notificado de su aprehensión por la causa Supuestas Lesiones con arma de fuego a disposición de la Fiscalía en turno.

Relacionado