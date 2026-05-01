Vie. May 1st, 2026

RESISTENCIA  APROVECHÓ QUE NO ESTABAN EN CASA Y SUSTRAJO EL CELULAR DE SU HERMANA

por Redaccion J 3 horas atrás

Lo atrapó el personal de la Comisaría Duodécima Metropolitana.

Una mujer de 33 años denunció que su hermano habría aprovechado que ella y su madre no estaban en casa y sustrajo un celular, una planchita para el cabello y varias ropas. Los agentes de la Comisaría Duodécima Metropolitana se pusieron a investigar y así dieron con el sospechoso en pasaje Sarmiento y calle 5.

Luego de la intervención policial, la fiscalía dispuso que el ciudadano sea notificado en libertad por la causa de “supuesto hurto” y ordenó una prohibición de acercamiento hacia la denunciante (su hermana).

Comparte esta entrada:

Compartir en Pinterest Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Compartir en Telegram Compartir en SMS

Deja un comentario

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com