DETENIDO POR USURPAR LA CASA DE LOS SUEGROS DEL INTENDENTE DE PUERTO TIROL

El Intendente, doctor Humberto de Pompert, llamó a los agentes para avisar de la situación y los efectivos actuaron de oficio al anoticiarse del hecho.

Esta mañana, cerca de las 10:30, los efectivos de la Comisaría Puerto Tirol realizaron una intervención en el barrio Los Aromos, donde demoraron a un hombre de 31 años que dormía en una vivienda ajena. La casa pertenece a los suegros del Intendente de la localidad.

Tras desalojar el lugar, los agentes aprehendieron al ciudadano por “supuesta infracción a los artículos 32º, 60º y 126º de Ley 850-J”. El hombre había intentado evadir la intervención, se resistió a la policía e inició un desorden. Finalmente quedó alojado en la comisaría.

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