PUERTO TIROL EN UN CONTROL VEHICULAR ATRAPARON A UN CIUDADANO BUSCADO POR LA JUSTICIA

El hombre de 59 años terminó detenido.

Esta siesta, cerca de las 14:30, los efectivos de la Comisaría de Puerto Tirol realizaban un control vehicular y de identificación de personas en la localidad. Así controlaron los datos de un hombre de 59 años al que el Sistema de Gestión Biométrica le detectó un pedido de captura activo.

El ciudadano era buscado por una causa de “Supuestas amenazas en contexto de violencia de género”. Hecho denunciado el 30 de abril en La Verde. Finalmente, el ciudadano quedó aprehendido en la comisaría.

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