LAS PALMAS OPERATIVO ANTIDROGAS: DETIENEN A UN HOMBRE CON MARIHUANA

La Policía secuestró más de 700 gramos de cogollos y una motocicleta; el detenido quedó a disposición de la Fiscalía Antidrogas.

En la noche del jueves alrededor de las 23:30, la División Operaciones Drogas de La Leonesa llevó adelante un operativo en la localidad de Las Palmas, en la intersección de las calles Primera Luz de la Patria y Eva Perón, donde se realizaría una transacción de droga y dinero, en cercanías del Polideportivo de esa ciudad.

Durante el procedimiento, los efectivos interceptaron a un hombre de 30 años, quien circulaba en una motocicleta Motomel tipo cross. Al advertir la presencia policial, el hombre arrojó un paquete transparente que contenía 738 gramos de cogollos de marihuana. Tanto la sustancia como el rodado fueron secuestrados en el lugar.

El detenido fue notificado de su aprehensión por “supuesta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes”, conforme directivas de la fiscal antidrogas N° 2, Dra. María Eugenia Arechavala Viola.

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