IMPUTARON AL ABUELO DE GUADALUPE LUCERO POR ABUSO SEXUAL DE UNA MENOR CON DISCAPACIDAD

La familia materna de Guadalupe Belén Lucero le pidió a la Justicia que investigue al abuelo paterno de la nena desaparecida, quien fue denunciado por abuso sexual contra una menor con discapacidad.

Yamila Cialone, mamá de Guadalupe; Silvia Domínguez, abuela materna, y un tío de la chiquita se presentaron en los tribunales de San Luis para quejarse por no haber sido informadas sobre la causa. Además, cuestionaron la falta de articulación entre la Justicia provincial y la federal.

Soledad Poma de Otaegui, abogada de la mamá de Guadalupe, dialogó con TN y dio detalles sobre la investigación. “Esto da un giro inesperado en la causa, si bien no podemos hacer una acusación por esta imputación, pero sí hace lugar a que podamos abrir una investigación y si presuntamente tiene algo que ver que sea apuntado por lo mismo”, señaló.

Poma de Otaegui es también abogada querellante de las dos víctimas que denunciaron a Roque Lucero, una por un hecho de 2024. “Fue muy difícil llevar esta causa adelante porque pusimos una medida cautelar de prohibición de acercamiento y se mudó de domicilio. De todas maneras, tiene medidas de coerción y logramos una Cámara Gesell positiva”, explicó y aclaró que el ataque ocurrió dentro de la casa de la víctima.

Se van a cumplir cinco años de la desaparición de Guadalupe Lucero. (Foto: TN)

“Se puso en conocimiento del caso a Yamila (mamá de Guadalupe) y se abrió una puerta enorme. Si bien no estamos acusándolo por la causa de Guadalupe, no descartamos ninguna de las posibilidades”, sostuvo.

De igual manera, aseguró que a partir de ayer, Lucero quedó sindicado como primer sospechoso en la causa por la desaparición de la nena. “Él no estaba siendo investigado por la Justicia por Guadalupe, pero esto deja muchas dudas, la familia está totalmente desconcertada porque no entiende por qué se lo dejó a un costado al ser un caso de trata de menores”, sumó.

Sobre el final, la abogada aclaró que el lunes se va a presentar en la Fiscalía Federal para pedir que el sospechoso sea investigado formalmente. “Queremos ver qué podemos lograr con este nuevo dato”, resaltó y completó: “No vamos a dejarlo al pasar. Pedimos que cualquiera que pueda aportar datos en la causa se acerque. No nos olvidamos de Guadalupe Lucero y que necesitamos que se aumente la recompensa por cualquier dato que nos acerque a ella”.

La imputación por abuso sexual

La abogada Soledad Poma de Otaegui confirmó que el abuelo paterno fue imputado el 20 de abril por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa iniciada en noviembre de 2024.

Asimismo, aclaró que se trató de un abuso de una menor de edad con discapacidad, que la Cámara Gesell fue positivo y que por eso se formularon los cargos.

Al mismo tiempo, explicó que el acusado no se encuentra detenido, pero tiene restricciones procesales, como la prohibición de salir de la provincia y la obligación de firmar periódicamente. Además, contó que existe otra denuncia en trámite por un hecho similar.

De igual manera, Poma de Otaegui anticipó que solicitarán formalmente que se lo incluya en la investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero.