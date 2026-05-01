EL INTENDENTE PÍO OSCAR SANDER AGRADECIÓ EL COMPROMISO DE TODO EL PERSONAL MUNICIPAL EN LA EMERGENCIA HÍDRICA
El intendente Pío Oscar Sander visitó el Corralón de Servicios Públicos, donde mantuvo un encuentro con el personal municipal de esa área para felicitar y agradecer el trabajo comprometido realizado durante la emergencia hídrica que azotó a la ciudad.
Durante la reunión, destacó como indispensable la labor de cada trabajador, remarcando que el esfuerzo conjunto permitió actuar con rapidez y eficacia ante una situación crítica. Resaltó especialmente el trabajo realizado junto a las bombas extractoras, en los distintos barrios, con maquinarias, asistencia y acompañamiento permanente a los vecinos.
En ese mismo marco, y en vísperas del Día del Trabajador que se celebra cada 1° de mayo, el intendente hizo llegar su saludo a todo el personal municipal, reconociendo la dedicación diaria y el compromiso demostrado en cada tarea.
Asimismo, instó a los empleados a continuar trabajando con la misma responsabilidad y entrega, y remarcó la importancia de cuidar las maquinarias y el parque automotor, entendiendo que son herramientas fundamentales para garantizar respuestas rápidas y eficientes.
El jefe comunal también se refirió al complejo contexto nacional, señalando que la difícil situación económica afecta seriamente la gobernabilidad. Sin embargo, destacó que con una gestión ordenada es posible seguir cumpliendo con las obligaciones, como el pago de salarios en tiempo y forma.
“Estamos acá para agradecerles y para que nos sigamos acompañando, trabajando juntos por nuestra comunidad”, expresó.
Por su parte, el secretario de Gobierno acompañó las palabras del intendente y reforzó la importancia del cuidado del parque automotor y de las maquinarias de trabajo, señalando que la rotura de una sola máquina puede retrasar tareas esenciales. Además, agradeció profundamente el esfuerzo y la responsabilidad del personal municipal.
Feliz día del trabajador !!!