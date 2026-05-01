MÁS QUE UNA REPRESA, UNA SOLUCIÓN

Después de la grave inundación que afectó a toda la comunidad de Miraflores y especialmente el, desde el Municipio pusimos en marcha, en artículacion con los consorcios caminero 50 y 85, una obra clave: La construcción de una represa.

1. DESAGÜE: Va a permitir escurrir el agua más rápido ante futuras lluvias, evitando que se repita lo que vivimos en el Lote 88.

2. RESERVORIO PRODUCTIVO: Servirá para acumular agua y potenciar el desarrollo productivo familiar, una ladrilleria, en el Lote 73, gracias a la familia que cedió generosamente el espacio en su campo.

3. USO COMUNITARIO: El agua acumulada también se utilizará para el riego de calles de Miraflores, cuidando el recurso y mejorando la calidad de vida.