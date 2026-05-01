Vie. May 1st, 2026

LA SALUD SE CUIDA ENTRE TODOS

por Redaccion J 2 horas atrás
 Mientras la Fundación Cuerpo y Alma lleva adelante su gran operativo de salud en nuestro Hospital de Miraflores, desde el Municipio redoblamos las tareas de limpieza en el hospital.
❤️‍🩹Porque un hospital limpio es un hospital más seguro para médicos, pacientes y vecinos.
💪 Como Intendente, quiero agradecer profundamente al personal de limpieza municipal. Su trabajo silencioso es fundamental, hoy más que nunca.
⚠️ Barrer, desinfectar, ordenar. Tareas que parecen simples, pero que hoy son vitales para cuidar la salud de cada vecino que llega a atenderse.
🙏 A todo el equipo de limpieza de la Muni: GRACIAS.
Su compromiso nos enorgullece. Miraflores se lo agradece.

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