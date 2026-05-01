LA SALUD SE CUIDA ENTRE TODOS
Mientras la Fundación Cuerpo y Alma lleva adelante su gran operativo de salud en nuestro Hospital de Miraflores, desde el Municipio redoblamos las tareas de limpieza en el hospital.
Porque un hospital limpio es un hospital más seguro para médicos, pacientes y vecinos.
Como Intendente, quiero agradecer profundamente al personal de limpieza municipal. Su trabajo silencioso es fundamental, hoy más que nunca.
Barrer, desinfectar, ordenar. Tareas que parecen simples, pero que hoy son vitales para cuidar la salud de cada vecino que llega a atenderse.
A todo el equipo de limpieza de la Muni: GRACIAS.
Su compromiso nos enorgullece. Miraflores se lo agradece.