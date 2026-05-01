F1 EN VIVO SIN MAGIS TV: CÓMO VER A FRANCO COLAPINTO EN LA CLASIFICACIÓN SPRINT
El piloto argentino Franco Colapinto participa este viernes de la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1.
La Fórmula 1, con el argentino Franco Colapinto, retomió su actividad este fin de semana con el Gran Premio de Miami, marcando el reinicio del calendario 2026 tras las suspensiones en Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto en Medio Oriente. Esta cita llega con un formato especial de carrera Sprint, elevando la tensión en el circuito estadounidense.
Al mando de su Alpine, el pilarense ya tuvo su primer contacto con la pista en Miami durante las prácticas libres, donde finalizó en la 11° posición. Tras este sólido desempeño inicial, el piloto bonaerense se prepara para el siguiente desafío inmediato: la clasificación para el Sprint, que comenzará este mismo viernes desde las 17:15.
Colapinto busca capitalizar la experiencia acumulada en su gira por Asia, donde logró sumar su primer punto en China antes de finalizar 16° en Japón.
El certamen llega a Florida con el antecedente directo de Japón, donde el joven Kimi Antonelli se quedó con la victoria. El triunfo de Antonelli ratificó una temporada abierta y competitiva, en la que los nuevos talentos están desafiando la jerarquía establecida de la máxima categoría.
Dónde ver el GP de Miami por TV y cómo seguir online
La Fórmula 1 se podrá ver en vivo en la Argentina a través de Fox Sports. También se podrá ver online a través de Disney+, la plataforma digital de ESPN, la cual se contrata previo registro a través de la página web por $10.549 final por mes.
- Canales 25 (SD) y 106 (HD) de Cablevisión Digital, HD y Flow
- Canales 105 (SD) y 1605 (HD) de DirecTV
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