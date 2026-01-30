MIRAFLORES DETIENEN A UN HOMBRE POR EL ROBO A UN INSTITUTO Y RECUPERAN OBJETOS

Hallaron otros elementos buscados en una causa por hurto.

La investigación se inició el 21 de Enero luego de la denuncia del Director del Instituto Superior Rene Favaloro donde mencionaba la sustracción de sillas. Las pesquisas llevaron a los investigadores hasta el barrio Originario de Miraflores.

Allí demoraron a un joven de 20 años trasladando cuatro sillas de plástico, además ocultos en un monte secuestraron seis sillas plásticas color negro, dos sillas plegables de madera por ser de interés en la causa.

También, entre las malezas hallaron una parrilla de hierro, un anafe eléctrico, una olla, un reflector , tres alargues los cuales serían de interés en una causa por supuesto hurto.

Por este motivo incautaron todos los elementos y una vez en la Comisaria el hombre fue notificado de su aprehensión en las causas supuesto robo y supuesto hurto.

