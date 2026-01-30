MÁS FAMILIAS CERCA DE SU CASA PROPIA: AVANZAN LAS VIVIENDAS EN LA CHACRA 214 DE RESISTENCIA

La obra de construcción de viviendas en la Chacra 214 de la ciudad de Resistencia avanza hacia su etapa final, con vistas a una próxima entrega a las familias adjudicatarias. En ese marco, el presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV), Fernando Berecoechea, junto al vocal Daniel Monti, estuvieron en el predio para supervisar el estado de ejecución de las unidades habitacionales.

Las autoridades del IPDUV dialogaron con los equipos técnicos y responsables de la obra sobre los plazos previstos y el ritmo de trabajo, destacando que las viviendas fueron sorteadas en el año 2023 y que ya se cuenta con la correspondiente lista de preadjudicatarios.

Berecoechea confirmó que el proyecto se encuentra en condiciones de finalizarse en tiempo y forma, lo que permitirá avanzar en el corto plazo con el proceso de entrega. “Estamos trabajando para que estas familias puedan acceder a su vivienda propia lo antes posible, cumpliendo con los estándares de calidad y con los plazos establecidos”, señaló.

Por su parte, el vocal Daniel Monti acompañó la recorrida y subrayó la importancia del seguimiento técnico permanente. “El control de obra es fundamental para garantizar que cada vivienda se entregue en óptimas condiciones y responda a lo que esperan las familias que fueron adjudicadas”, afirmó.

Con este avance, el IPDUV reafirma su compromiso de dar respuesta a la demanda habitacional en la ciudad de Resistencia y de acompañar a las familias chaqueñas en el acceso a una vivienda digna, fortaleciendo las políticas públicas orientadas al desarrollo urbano y social.

