EL CONFLICTO ENTRE TEMU Y MERCADO LIBRE LLEGÓ A LA CORTE SUPREMA: TODOS LOS DETALLES

El máximo tribunal deberá intervenir en el conflicto judicial entre la empresa fundada por Marcos Galperin y el gigante de e-commerce chino.

Mercado libre denunció a Temu por presunta “deslealtad comercial” y “publicidad engañosa”. Ahora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver qué fuero será competente para intervenir en el conflicto judicial entre la empresa argentina y el gigante de e-commerce chino.

La denuncia fue presentada en agosto de 2025 ante la Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno, dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. Para Mercado Libre, Temu incurrió en prácticas contrarias al Decreto de Lealtad Comercial N° 274/2019.

Como respuesta, se dictó una medida preventiva para que Temu suspendiera toda publicidad digital y promociones consideradas engañosas. Esto incluía “toda publicidad efectuada en los canales digitales, propios o de terceros -sitio web, aplicación móvil y redes sociales- y anuncios o mensajes promocionales engañosos”.

Ante esta situación, la empresa china no dudó en presentar una medida cautelar y recursos de amparo para frenar la medida y continuar con sus publicidades en Argentina.

En medio del conflicto, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal como la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal rechazaron asumir la competencia, por lo que ahora será la Corte Suprema la encargada de decidir quién definirá la disputa judicial.

Mercado Libre denunció a Temu por competencia desleal

Mercado Libre presentó una denuncia contra la plataforma china Temu por presuntas prácticas de publicidad engañosa y competencia desleal, vinculadas principalmente a la forma en que comunica precios, promociones y ofertas a los consumidores. Según sostuvo la empresa fundada en Argentina, la acusación no está relacionada con la apertura de las importaciones, sino con el incumplimiento de la normativa vigente en materia de consumo.

Desde Mercado Libre afirmaron que, luego del inicio de las operaciones de Temu en Argentina en marzo de 2025, la empresa china utilizó “publicidad engañosa y métodos comerciales coercitivos”, con precios extremadamente bajos y “mensajes engañosos para los consumidores sobre promociones, precios de los productos y ofertas”.

A esto se le suma una estrategia agresiva en redes sociales. Siempre según la presentación de Mercado Libre, Temu opera a través de su aplicación y de múltiples plataformas digitales —como Instagram, TikTok, Facebook y YouTube—, desde donde habría lanzado campañas “utilizando precios irrisorios y supuestas promociones que no se cumplen en la práctica, con el fin de fomentar la descarga y uso de su app”.

Desde la empresa argentina aclararon ante La Nación que “esta situación está estrictamente vinculada al cumplimiento de normas sobre publicidad engañosa y no tiene ninguna relación con la apertura de las importaciones, que Mercado Libre apoya”, y recordaron que ellos ya ofrecen productos importados mediante su categoría de compras internacionales. Además, remarcaron que “Mercado Libre compite con grandes jugadores en toda la región” dentro de un mercado dinámico y abierto.

La respuesta de Temu a Mercado Libre

La denuncia se conoció luego de la fuerte campaña de Temu en redes sociales y de su alianza con la empresa logística Andreani para distribuir los envíos. Tras la presentación, Temu rechazó las acusaciones y sostuvo poseen “un modelo de negocio alineado con principios de transparencia, competencia leal e inclusión, que fortalece los derechos del consumidor y fomenta un entorno comercial ético».

Aclararon también que “los descuentos, precios, condiciones de envío y términos de la promoción se encuentran claramente detallados y disponibles para el usuario, lo que impide que se configure un supuesto de inducción a error”.

Para Temu, las denuncias de Mercado Libre “resultan infundadas y constituyen un esfuerzo deliberado por elevar las barreras de entrada” frente a un competidor que ofrece precios más bajos.

