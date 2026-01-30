ESTE SÁBADO SE REALIZARÁN TRABAJOS DE REPARACIÓN EN EL ACUEDUCTO PUERTO LAVALLE–CASTELLI

En el marco de un operativo programado, agentes de la empresa prestadora del servicio llevarán adelante tareas de reparación en el Acueducto Puerto Lavalle–Castelli, en la zona de la rotonda de acceso a Villa Río Bermejito.

Los trabajos están previstos para el sábado 31 de enero, con inicio a partir de las 08:00 horas. Durante el desarrollo de las tareas, podría verse afectado el servicio de agua potable que se brinda a los usuarios de Villa Río Bermejito, El Espinillo, Juan José Castelli, Miraflores, Fortín Lavalle y Puerto Lavalle.

Desde la empresa informaron que, una vez subsanado el inconveniente, se reanudará el bombeo del sistema, normalizándose progresivamente la prestación del servicio, con la presión y el caudal adecuados.

Asimismo, se solicita comprensión a los usuarios ante las molestias que puedan generarse y se recomienda hacer un uso responsable del agua hasta tanto se restablezca completamente el suministro.

