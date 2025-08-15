SAMEEP ACONDICIONA POZO CLOACAL PARA LA PRÓXIMA INSTALACIÓN DE NUEVAS BOMBAS QUE ALIVIARÁN EL SISTEMA EN SÁENZ PEÑA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Con el objetivo de concretar el saneamiento integral y mejorar la calidad de vida de más chaqueños, agentes de la empresa se encuentran realizando distintos trabajos de acondicionamiento, nuevas cañerías y hormigonado en el Pozo Cloacal N° 1 de Sáenz Peña, que es el colector principal de la ciudad. Posteriormente a estas tareas, se procederá a la instalación de dos nuevas bombas cloacales que aliviarán el sistema en la zona.

Los trabajos, que fueron realizados por operarios de Cisterna Sur, en coordinación con zona II, consisten en nuevas cañerías para el Pozo Cloacal, el hormigonado de codo base para la próxima instalación de las dos nuevas bombas de 480 m3/ h de impulsión de efluentes cada una.

Desde el Directorio de Sameep, encabezado por el presidente, Nicolás Diez, aseguraron que “el principal objetivo es responder de forma inmediata a las demandas de los usuarios, gestionando e interviniendo para brindar un servicio acorde, sobre todo en Sáenz Peña, que históricamente tuvo inconvenientes con el sistema cloacal y en mayor parte por falta de inversiones”.

“Queremos resaltar el compromiso y gran esfuerzo del personal de la empresa, quienes trabajan incansablemente en toda la provincia para responder y resolver las diferentes situaciones y demandas de los usuarios», destacó el presidente.

Por su parte, el coordinador de zona II, Ing. José Martín expresó que “estamos dando respuestas y soluciones concretas a la ciudad de Sáenz Peña, que venía padeciendo esta problemática hace mucho tiempo».

“Concluidos los trabajos de instalación, procederemos al próximo paso que es la instalación de bombas cloacales que impactarán positivamente en el tratado y evacuación de los líquidos efluentes en al ciudad», concluyó el Ing. Martín.

